Ефремова отправили по этапу, куда — не говорят

Осужденного российского актера Михаила Ефремова этапировали из СИЗО-5 «Водник» в Москве в колонию общего режима. В то же время точный адрес места заключения в СИЗО не называют, обещая сообщить его родственникам чуть позднее.

В свою очередь один из адвокатов Ефремова Владимир Васильев рассказал «СтарХиту», что этапирование подзащитного будет длительным.

«Даже до ближайших колоний, которые находятся в Коломне или под Рязанью, он будет добираться по этапу минимум неделю. Сначала попадет в местный СИЗО, потом оттуда уже определят конкретную колонию. Его могли отправить и в Чувашию, но Михаил Олегович не хотел ехать так далеко — туда добираться минимум 2−3 недели», — сказал юрист.

Отправка же в дальние регионы может занять до нескольких месяцев, ведь только комплектование поездов является длительной процедурой.

«ФСИН старается максимально укомплектовать поезда, так как ради одного-двух преступников этап организовывать никто не будет. Перевозка осужденных осуществляется в специально оборудованном для этого транспорте — до поезда их доставляют в автомобилях с усиленной охраной. Вагоны поезда также оборудованы схожим образом. Не всегда осужденный сразу попадает в свое пенитенциарное учреждение. Иногда это пересыльная тюрьма, откуда уже отбывающих наказание распределяют по колониям. На конечном пункте осужденного отправляют на карантин — он равен двум неделям. В течении десяти дней после прибытия осужденного на место отбывания наказания о его местонахождении обязаны сообщить родственникам — это обязанность руководства исправительного учреждения», — объяснил он процедуру.

Напомним, ранее актер изъявлял желание отбывать наказание в хозотряде СИЗО-5.

Фото journal.tinkoff.ru/

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