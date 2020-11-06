Ближайшее окружение Трампа отчаянно ищет того, кто рискнет убедить его признать поражение

В пятницу, 6 ноября, в США продолжается обработка избирательных бюллетеней. Джо Байден обошел Дональда Трампа еще в одном штате — Пенсильвании. Там осталась посчитать всего 2% бюллетеней. Подавляющее большинство из них поданы избирателями Филадельфии и Питсбурга, где традиционно с большим перевесом побеждают демократы. На данный момент Байден опережает Трампа в Пенсильвании на 0,1%, но продолжает уверенно добавлять голоса в свою пользу.

Напомним, что ранее 6 ноября Трамп утратил свое преимущество и в Джорджии. Однако власти этого штата заявили, что намерены пересчитать все бюллетени, поскольку разница в пользу Байдена весьма незначительная. В процентном выражении оба соперника набрали по 49,4% голосов.

Трампу для переизбрания на второй срок нужна победа во всех оставшихся штатах, где лидер на данный момент не определен окончательно. Это Джорджия, Пенсильвания, Северная Каролина, Невада. Некоторые американские СМИ относят к этой группе и Аризону. Там Байден лидирует с отрывом 1,6% на данный момент. Обработаны пока 90% бюллетеней. Днем ранее разница в пользу кандидата от Демократической партии была больше, однако Трамп сумел сократить ее. Однако сейчас Байден снова ушел в отрыв. Он также побеждает и в Неваде. У Трампа остается преимущество только в Северной Каролине, а ее 15 голосов ему явно не хватает. Байдена же устроит победа в любом из названных штатов.

Ожидается, что вечером 6 ноября Джо Байден выступит с заявлением и назовет себя победителем президентских выборов. Секретная служба США приняла решение усилить его меры безопасности. Байден находится у себя дома в штате Делавэр. Туда направлены дополнительные агенты.

Трамп продолжает упорствовать. Он категорически отказывается признавать результаты выборов и обещает судиться в каждом штате, где лидирует Байден. Америка еще не видела таких выборов. Обычно проигрывающий кандидат делает заявление и поздравляет победителя. Так поступила в 2016 году Хиллари Клинтон.

Источники в Белом доме утверждают, что члены команды Трампа не могут определить, кому из них выпадет миссия объявить ему о поражении. Этот человек должен убедить президента в том, что нужно смириться и поздравить Байдена. Вероятно, это придется сделать Иванке Трамп или ее мужу Джареду Кушнеру, которых глава государства любит и к чьему мнению прислушивается.

В руководстве Республиканской партии все больше опасаются, что Трамп не захочет мирно передать власть Байдену. Это может дискредитировать республиканцев на многие годы. Уже сейчас ряд известных политиков, представляющих партию, сделали заявления, в которых осудили действия Трампа, разрушающего веру американцев в избирательную систему и демократию.

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