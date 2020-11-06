Страх и неуверенность: зачем Путину новый закон об иммунитете

В четверг, 5 ноября, в Государственную думу РФ был внесен законопроект, подготовленный сенатором Андреем Клишасом и главой комитета по конституционному законодательству в Госдуме Павлом Крашенинниковым, касающийся процедуры уголовного или административного преследования бывших президентов России и членов их семей. Документ мгновенно вызвал волну обсуждений в СМИ и соцсетях не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Многие уверены, что его появление означает только одно — Владимир Путин скоро освободит пост главы государства, а потому готовит для и своих ближайших родственников гарантированное безопасное и безбедное будущее.

Действительно, закон о гарантиях бывшим президентам существует в России с 2001 года. Он принимался при содействии Путина ради Бориса Ельцина, который добровольно отказался от власти и сделал Владимира Владимировича своим преемником. В этом законе уже закреплены такие гарантии бывшему главе государства, как неприкосновенность, иммунитет от уголовной и административной ответственности, а также особый порядок возбуждения уголовного дела за тяжкие и особо тяжкие преступления. Казалось, чего еще беспокоиться?

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков подчеркивает, что Клишас и Крашенинников предлагают радикально изменить порядок привлечения бывших президентов к административной и уголовной ответственности.

На сегодняшний день инициатором возбуждения уголовного дела в отношении президента, прекратившего свои полномочия, является председатель Следственного комитета (СК). Именно он — «ключевой игрок в данном процессе». В новом законопроекте глава Следкома «вообще исчезает», указывает Чиков.

Вместо него в процесс вовлекаются Государственная дума, Совет Федерации, Верховный и Конституционный суды. Все это делает процедуру возбуждения уголовного дела в отношении бывшего президента и членов его семьи куда более сложной, чем сейчас, практически невыполнимой. Процесс коснется также проведения задержаний, арестов, обысков, допросов и личного досмотра.

Если раньше было достаточно лишь инициативы главы Следственного комитета, то после принятия нового закона потребуется согласие нескольких коллегиальных органов.

Согласно законопроекту, обвинение в государственной измене и совершении тяжкого преступления бывшему президенту Госдума сможет выдвинуть только при поддержке не менее одной трети депутатов. Затем обвинение должны одобрить также Верховный и Конституционный суды, после чего Совет Федерации выносит итоговое решение. «При этом совершенно непонятно, кто проводит предварительное следствие и становится ли Госдума органом следствия в отношении бывшего президента», — отмечает Павел Чиков.

У такой процедуры привлечения бывшего президента к правовой ответственности практически нет шансов быть примененной на практике. Чиков уверен, что в случае бесконфликтной передачи власти преемник нынешнего президента никогда не станет запускать этот механизм. «А вот если будут какие-то иные способы смены власти, то, как показывают недавние примеры из истории соседних государств, таких, как Кыргызстан, Армения или Украина, то никакие особые гарантии неприкосновенности для бывших президентов от уголовного преследования и от тюрьмы их не спасут», — заявил Чиков в интервью «Немецкой волне» (DW).

С ним согласна доктор юридических наук, эксперт по конституционному законодательству России Елена Лукьянова. Она добавляет, что сегодня бывший глава в РФ не может быть привлечен к ответственности за поступки, совершенные во время исполнения им президентских обязанностей. «Новый закон шире и предусматривает непривлечение к ответственности и за деяния, совершенные после завершения этих полномочий», — отмечает эксперт.

«Скорее всего, этот законопроект свидетельствует о том, что транзит власти начался, и полномочия президента будут прекращены раньше, чем это предусматривает конституция. Неответственность президента может означать только то, что президент собирается уходить», — считает Лукьянова.

Известный российский политолог Федор Крашенинников обращает внимание на то, что 31 октября Путин внес другой законопроект, согласно которому после своего ухода с поста президента он может стать пожизненным сенатором. «При том в составе Совета Федерации могут остаться на 6 лет еще и 23 выбранных президентом представителя, а еще 7 сенаторов могут быть назначены им пожизненно, то есть десятилетиями заседать там после того, как назначивший их человек оставил свой пост или этот мир!» — подчеркивает политолог.

«По действующему закону, экс-президент не может привлекаться ни к административной, ни к уголовной ответственности. Его нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть, но только если дело связано с обязанностями руководителя страны. Теперь же эта оговорка будет исключена: бывшего президента нельзя будет преследовать вообще ни за какие действия, совершенные до, во время и после его президентства», — указывает Федор Крашенинников.

Наличие своих проверенных людей в Совете Федерации позволит Путину «совершенно законно» блокировать инициативы депутатов Госдумы и сделать практически невозможным осуждение бывшего президента.

Однако не только это заботит Путина. Федор Крашенинников уверен, что два законопроекта призваны «буквально вмонтировать в каркас государственности верных Путину людей, гарантировать им безопасность и иммунитет от преследований на годы вперед». Политолог напоминает о том, что Дмитрий Медведев, оказавший немало услуг нынешнему президенту России, сегодня почти не защищен от уголовного преследования. «Медведев многократно был обвинен в коррупции непарламентской оппозицией, да и коммунисты и другие системные оппозиционеры с удовольствием его критиковали», — говорит Федор Крашенинников.

Новый закон, а в том, что он будет принят, нет никаких сомнений, — это «не просто благодарность конкретному человеку, это еще и знак другим членам элиты: за безусловную лояльность президенту можно получить не только всевозможные блага сейчас, но и уникальные гарантии на будущее», считает политолог.

Вместе с тем, «принимаемые законы демонстрируют страх перед будущим и понимание того, что попытки расследования деятельности нынешних руководителей России, включая и самого Путина, неизбежны», указывает Федор Крашенинников.

«Желание Владимира Путина и его окружения законсервировать созданную им систему вполне понятно, но вот что бросается в глаза: никакой веры в то, что она сможет существовать естественным путем, за счет поддержки избирателей на выборах, у них нет. И уж тем более у них нет никаких надежд на то, что народная любовь и благодарность защитят нынешних лидеров от преследований», — подводит итог политолог Федор Крашенинников.

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