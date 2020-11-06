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Мир

Кремль отреагировал на новости о болезни Путина

12:32 6 ноября 2020
Дмитрий Песков

В Кремле назвали «полной чушью» информацию западных СМИ о предстоящем в 2021 году уходе Владимира Путина в отставку. Об этом сообщает Meduza.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко опроверг утверждения западных таблоидов, в статьях которых сообщается, что Владимир Путин якобы собирается из-за болезни досрочно уйти в отставку.

«Ну вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо. Здоровье отменное», — заявил Песков журналистам и добавил, что Путин не планирует уходить в отставку.

Ранее сообщалось, что бренд «Путин» якобы окончательно лишился своей ценности в глазах кремлевских старцев, поэтому стартовал процесс его замены с кастингом преемников — причиной этого стали события в Нагорном Карабахе.

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