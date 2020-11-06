Байден обошел Трампа еще в одном ключевом штате: финита ля комедия!

В пятницу, 6 ноября, Джозеф Байден вырвался вперед в еще одном ключевом штате — Джорджии! Дональд Трамп лидировал там с 3 ноября, но постепенно его преимущество таяло. На данный момент в Джорджии не обработан всего 1% бюллетеней. В процентном соотношении у соперников одинаковые показатели — 49,4%. Однако за Байдена собрано 2 миллиона 449 тысяч 371 голос, а за Трампа — 2 миллиона 448 тысяч 454 голоса!

Джорджия делегирует в коллегию выборщиков 16 своих представителей. Для победы любому из кандидатов нужно заручиться поддержкой 270 выборщиков. У Байдена сейчас 264 голоса, у Трампа — 214 голосов. Выборщиков из Джорджии Байдену хватает для победы с лихвой!

Однако подсчет голосов продолжается еще в нескольких ключевых штатах — Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании. Трамп пока сохраняет незначительное преимущество в Северной Каролине и Пенсильвании, Байден лидирует в Неваде. Еще под вопросом остается Аризона, которая дает 11 голосов. Там Трампу за последние сутки удалось сократить отставание от Байдена до 0,6%. Обработано на данный момент 90% бюллетеней.

Накануне Трамп дал брифинг в Белом доме. Он вновь заявил, что демократы пытаются украсть у него победу. «Если считать только законные голоса, то я уверенно победил!» — подчеркнул Трамп. Глава государства в очередной раз предупредил, что будет оспаривать в суде успех Байдена в каждом штате, где сначала лидировал он, Трамп, а затем соперник его обошел.

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