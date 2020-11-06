Тело российского миллионера нашли в Черном море

Тело российского бизнесмена Игоря Коропова, сооснователя компании Skillbox, который 1 ноября ночью вышел из отеля Radisson Collection в Сочи и пропал, обнаружили в устье реки Мзымта, что в Адлеровском районе.

По данным «Интерфакса», тело миллионера обнаружил тренер по вейкборду, занимавшийся с группой. Оно находилось в 300 метрах от берега.

За несколько дней до этого на пляже Имеретинской низменности в Сочи были обнаружены вещи пропавшего бизнесмена — самокат, рюкзак и телефон.

Информацию о том, что найденный — Игорь Коропов, подтверждают в поисковом отряде «Лиза Алерт». По данным «Мэш», эту информацию подтвердили и в Следственном комитете. Отмечается, что на теле бизнесмена признаков насильственной смерти нет.

Skillbox — российская интернет-компания из сферы онлайн-образования, основанная в 2016 году. Контрольный пакет принадлежит Mail.ru Group. Компания считается лидером российского рынка профессионального онлайн-обучения, а также лидирует в сфере обучения профессиям, связанным с цифровой экономикой и Интернет-рекламой.

В феврале 2019 года Mail.Ru Group приобрела 3% компании, затем увеличила долю до 10,33%, а вскоре и до 60,33%. Контрольный пакет компании обошелся ей в 1,6 млрд рубле.

После этой сделки у Коропова оставалось 10% акций компании.

Ранее в оккупированном Крыму нашли мертвым московского чиновника — замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Он приехал из Сочи в Ялту на такси. Тело чиновника нашли в душевой кабине с перерезанными венами, а рядом лежал нож

Фото Игоря Коропова из соцсетей.

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