Королева Елизавета II в гневе швырялась туфлями в своего мужа принца Филиппа

Королевский биограф и редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард выпустила новую биографию супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Как пишет издание Daily Express, в книге рассказываются некоторые подробности семейной жизни Елизаветы и Филиппа, поженившихся в 1947 году. Как и у любой другой пары дело не обходится без ссор. Так, в 1954 году, во время официального визита королевы и принца в Австралию, свидетелем их бурной размолвки случайно стала сопровождавшая их телевизионная съемочная группа. Как пишет Сьюард, Филипп выбежал из дома, отведенного для них с Елизаветой. А вскоре за ним последовала разгневанная супруга, швыряющая в него туфли.

«Телеоператор был в ужасе, увидев Филиппа, выскакивающего из дома в сопровождении летающей пары теннисных туфель, ракетки, и очень рассерженной королевы, кричащей, чтобы он вернулся», — говорится в биографии. Возмущенная королева схватила мужа за руку и втащила его внутрь.

Потрясенные телевизионщики остались стоять в шоке. Ричард Колвилл, который в то время был королевским пресс-секретарем подошел к ним и попросил отдать отснятый материал, на что они согласились.

Потом успокоившаяся королева появилась снова и сказала: «Прошу прощения за эту небольшую интерлюдию, но, как вы знаете, это случается в каждом браке».

Елизавета и Филипп в 1954 году

Сьюард также писала, что Филипп временами был «очень жестким» с женой. Но она обычно «редко ему отвечала, а меняла тему и начинала говорить загадками, которые отвлекали его, пока он пытался понять, о чем она говорит».

О ссорах между супругами писали и другие авторы. Так, в книге Сары Брэдфорд описывался случай, произошедшей во время тура в США 1976-го года. «Однажды, когда принц о чем-то рассуждал, королева довольно резко сказала ему: «О, Филипп, заткнись. Ты не понимаешь, о чем говоришь», — пишет автор.

Джеймс Уитакер, пишущий для издания Daily Mirror, также сообщал о взрывных ссорах пары на людях — с криками «Чепуха!» и «Ты не знаешь, о чем говоришь!».

При этом Филипп, возможно, единственный человек, который может откровенно говорить с королевой и критиковать ее. И, хотя Елизавета на публике играет ведущую роль, именно герцог Эдинбургский «носит штаны» в их семье, когда они дома.

«Для самой королевы, если учесть, что она окружена множеством поддакивающих ей мужчин, наличие в ее жизни мужчины, который говорит ей то, что думает, является, вероятно, освежающим отличием», — пишет Уитакер.

В настоящее время 94-летняя Елизавета и 99-летний Филипп вернулись в Виндзорский замок на предстоящий повторный карантин. Именно там 20 ноября они отпразднуют 73-ю годовщину своей свадьбы.

Предыдущий карантин пара, которая в последние годы часто жила врозь, также провела вместе.



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