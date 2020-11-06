Путину разрешат совершать практически любые преступления

В России готовят закон о новых привилегиях Владимиру Путину. Если документ примут, наказать президента за преступление после ухода с должности будет практически нереально. Процедура снятия неприкосновенности становится такой же сложной как импичмент. Суть нового закона изложил российский парламентарий Андрей Клишас в комментарии РИА Новости.

Согласно действующему закону, бывшего главу государства нельзя арестовать, обыскать, допросить, если расследование касается событий в период пребывания в президентской должности. В новом законопроекте упоминание о периоде исчезло, то есть экс-президент неприкосновенен вне зависимости от того, когда было совершено преступление.

Снять неприкосновенность теоретически будет возможно, но процедура выписана настолько сложно, что почти невыполнима. Во-первых, преступление должно быть тяжким, например, государственная измена. Во-вторых, с тяжестью преступления должны согласиться как минимум пять инстанций. Сначала глава Следственного комитета должен направить документ в Госдуму, та двумя третями голосов соглашается с обвинением и передает вопрос в Совет федерации. Ему тоже потребуются голоса двух третей парламентариев причем в трехмесячный срок, иначе обвинения будут сняты. Кроме того, решение о снятии неприкосновенности должны завизировать Верховный и Конституционный суд.

Напомним, российский сенатор Андрей Клишас ранее прославился как автор закона о наказании за оскорбление власти и инициатор проекта суверенного интернета в РФ.

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