Принц Уильям скрыл, что заболел COVID-19, опасаясь слухов, что его брат Гарри "станет королем"

Недавно стало известно, что британский принц Уильям тайно переболел коронавирусом еще в апреле этого года. Некоторые осудили скрытность герцога Кембриджского, обвинив его в подрыве доверия британцев и двойных стандартах. Ведь, как писала британская пресса, сам Уильям был недоволен тем, что его брат Гарри и его жена Меган Маркл утаивали от публики информацию о рождении своего первенца Арчи, имена его крестных и принимавших роды врачей, а также название больницы, в которой ребенок появился на свет.

Однако, в рамках посвященного жизни королевской семьи подкаста Royally Obsessed, который вели эксперты Роберта Фиорито и Рэйчел Боуи была названа уважительная причина, по которой Уильям не мог объявить о своем диагнозе публично. Тест на коронавирус у принца Уильяма оказался положительным буквально через несколько дней после того, как о своей болезни публично объявил его отец принц Чарльз (примерно в это же время заболел и премьер-министр страны Борис Джонсон). В тот момент еще было непонятно, насколько тяжело будет протекать коронавирусная инфекция у Чарльза, а также у самого Уильяма. Как оказалось впоследствии, 71-летний Чарльз перенес коронавирусную инфекцию легче, чем его 38-летний первенец, у которого возникли серьезные проблемы с дыханием, хотя он и обошелся без госпитализации.

Новость о том, что под угрозой оказалась жизнь обеих принцев, занимающих первое и второе места в очереди на занимаемый 94-летней королевой Елизаветой престол, вызвала бы панику среди подданных.

Поскольку трое детей Уильяма является несовершеннолетними (старшему его сыну принцу Джорджу всего семь лет), встал бы вопрос о регентстве. Следующим в очереди престолонаследия стоит младший брат Уильяма — принц Гарри, уехавший вместе с семьей в США и отказавшийся от исполнения королевских обязанностей. А за ним в списке кандидатов на роль «временного короля» идет средний сын королевы — принц Эндрю, который замешан в серьезном скандале, связанным с педофилом Джеффри Эпштейном.

«Подумайте о том, какие заголовки появились бы в прессе. Паника — это слишком мягко сказано», — заявила Роберта Фиорито. По ее мнению, решение о том, чтобы скрыть свою болезнь принц Уильям принимал не самостоятельно. За этим стоял Букингемский дворец, стремившийся сохранить стабильность.

При этом ведущие подкаста пришли к выводу, что было бы все же лучше, если бы Уильям вовремя объявил, что заразился коронавирусом. Это помогло бы общественности быстрее осознать, что вирус может заражать людей любого возраста, а не только пожилых.

В Кенсингтонском дворце анонимно подтвердили, что Уильям действительно болел коронавирусом, а у его жены Кейт Миддлтон и их детей результаты тестов были отрицательными.



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