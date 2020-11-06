Выборы президента в США: Байден почти сравнялся с Трампом в колеблющемся штате Джорджия

В колеблющемся штате Джорджия демократ Джозеф Байден значительно уменьшил отставание от республиканца Дональда Трампа, получившем несколько часов «дельный совет» от экоактивистки Греты Тунберг.

Такие оценки привел в среду телеканал Fox News, пишет ТАСС.

Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает телеканал, согласно результатам обработки 99% бюллетеней, и у Трампа, и у Байдена примерно по 49,4% голосов избирателей. Ранее у Трампа было более существенное преимущество.

Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Трамп, согласно оценкам телеканала Fox News, заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден — 264.

Ранее телеканал CNN сообщал, что избирательный штаб Трампа готов потребовать пересчета голосов в Джорджии, если в этом штате республиканец проиграет.

В то же время сам Дональд Трамп заявил в четверг, что он победил на выборах главы государства, если считать только «законные голоса».

«Если вы посчитаете законные голоса, то я легко выигрываю. Если вы считаете незаконные голоса, то они могут попытаться украсть выборы у нас. Если вы считаете голоса, которые поступили поздно. Мы очень пристально смотрим за ними, но многие голоса поступили поздно», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«Я уже одержал убедительную победу во многих критически важных штатах, в том числе <…> во Флориде, Айове, Индиане, Огайо, а также многие другие победы, несмотря на историческое вмешательство в выборы со стороны крупных СМИ, больших денег и крупных технологических компаний», — добавил американский лидер.

Он обвинил Демпартию США во вмешательстве в выборы посредством «мошеннических опросов» с целью отвадить республиканцев от голосования.

Трамп рассчитывает, что в итоге вырвет победу у кандидата от демократов Джозефа Байдена в Аризоне после подсчета голосов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что российский продюсер, создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин, известный своими скандальными высказываниями, сообщил, что на президентских выборах в США болеет за победу Дональда Трампа. Причиной продюсер называет дружбу семьи Трампа с солисткой группы «Ласковый май» Натальей Грозовской.

Фото: ТАСС

38

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter