"Остынь, Дональд": Грета Тунберг затроллила Трампа его же словами

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, у которой «давние счеты» с президентом США Дональдом Трампом, затроллила американского лидера, используя его же собственные слова.

Об этом пишет The Hill.

Так, активистка процитировала в Twitter пост Трампа, в котором он призвал остановить подсчет голосов, отданных на президентских выборах.

«Так нелепо. Дональд должен поработать над своей проблемой управления гневом, а затем сходить в кино с другом. Остынь, Дональд, остынь!» — написала Тунберг.

Так она переадресовала Трампу высказывание, сделанное им в декабре 2019-го после признания Тунберг человеком года по версии журнала Time. Тогда глава государства посоветовал экоактивистке поработать над своим гневом.

Позднее, когда Тунберг спросили, как она себя чувствует после публичного оскорбления со стороны Трампа, шведка заверила, что на нее это не оказало совершенно никакого эффекта. Она добавила, что она и ее сторонники постоянно сталкиваются с подобной критикой. «Мы сами поставили себя в центр внимания, (…) а люди не понимают нас, потому что не осознают, насколько [проблема экологии] критична», — подчеркнула девушка.

В октябре Тунберг призвала американцев отдать свой голос на президентских выборах в США за Джо Байдена. 17-летняя активистка подчеркнула, что никогда не занималась политикой, но предстоящие выборы в США — «выше всего этого».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в декабре прошлого года Грета Тунберг, благодаря которой в Оксфордском словаре появилось словосочетание «climate emergency», стала лауреатом премии «За целесообразное жизнеобеспечение», ежегодно присуждаемой лицам и организациям, ведущим борьбу за сохранение и возрождение культурных ценностей и вносящим вклад в урегулирование кризисов.

Фото: rbc.ru

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