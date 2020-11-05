ООН собирает Генассамблею из-за ситуации с коронавирусом в мире

ООН созывает специальную сессию, посвященную пандемии COVID-19. К дискуссии, кроме постоянных делегатов, приглашаются главы государств и руководители правительств. Об этом сообщает центр новостей ООН.

Особое заседание ООН состоится 3−4 декабря 2020 года в Нью-Йорке (США). 150 стран проголосовали за такое решение. Воздержались Армения, Израиль и Соединенные Штаты.

Генассамблея ООН предлагает обсудить методы противодействия пандемии COVID-19, доступ населения к вакцинам и медицинскому оборудованию, влияние пандемии на экономику, торговлю, туризм, благосостояние людей.

Согласно данным на 5 ноября, в мире общее число заболевших COVID-19 достигло 48,89 млн человек, более 1,2 млн людей скончались, 12 миллионов все еще продолжают лечение.

Фото pixabay.com

64

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter