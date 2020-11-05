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Толстый, но здоровый: южнокорейская разведка узнала, сколько весит Ким Чен Ын

17:29 5 ноября 2020
Ким Чен Ын

В Южной Корее прошел закрытый парламентский брифинг, на котором обсуждалось здоровье лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — по информации, которую получило Национальное агентство разведки. Как сообщает Yonhap, руководитель КНДР (которому, по разным данным от 36 до 38 лет) страдает ожирением и весит 140 килограммов. Причем он продолжает полнеть, набирая с каждым годом по шесть-семь килограммов. В августе 2012 года, вскоре после своего прихода к власти, он весил 90 килограммов.

Однако лишний вес, похоже, не особенно влияет на здоровье вождя, упорные слухи о смерти которого ходили весной этого года. Никаких серьезных подозрительных симптомов у него не проявляется.

В 2014 году Ким Чен Ын страдал от синдрома тарзального канала. Это состояние вызывает боль и слабость в пальцах ног, ступнях и лодыжках. Диктатор вынужден был ходить с палкой. Однако он прошел курс лечения и теперь способен нормально передвигаться.

Между тем Ким Чен Ын ввел запрет на курение в общественных местах в заботе о здоровье нации. Сам он утверждал, что бросил курить еще в 2016 году, хотя время от времени его все же видят с сигаретой. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более половины мужской части населения Северной Кореи курит.

Фото Twitter

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