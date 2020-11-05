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Мир

Назад не пустим: Лукашенко решил наказать врачей, уезжающих на заработки

16:14 5 ноября 2020
лукашенко

В Беларуси Александр Лукашенко придумал способ не дать врачам уезжать на работу в Польшу. Медиков предупредили, что назад в Беларусь их не впустят. О распоряжении Лукашенко правительству сообщил Telegram-канал Пул Первого.

«Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет, нам самим нужно лечить своих людей. Держать никого не будем. Но нужно понимать: уехал — назад не вернешься», — заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Польша признала, что из-за эпидемии COVID-19 стране не хватает медицинского персонала, и в такой ситуации большая надежда на врачей из Беларуси и Украины.

Польский сейм уже принял закон об упрощении трудоустройства врачей, прибывших из-за пределов ЕС. Новые правила позволяют иностранцу сразу же трудоустраиваться в медучреждение, без многомесячного переходного периода. В конце октября Польша объявила, что предпринятые меры дали результат: получено много заявок на въезд от врачей из Беларуси.

Фото wikimedia.org

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