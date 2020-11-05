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Первый канал вырезал одну из шуток в КВН о Лукашенко

13:59 5 ноября 2020
Александр Лукашенко

Российский Первый телеканал, транслировавший КВН, где одна из команд своеобразно поддержала протестующих, выразив протест Лукашенко, вырезал из ее выступления финальную фразу.

Как пишет «Медуза», речь идет о выступлении «Детей Тьюринга». А о вырезанной фразе («И если вы переживаете, что, когда наше правительство это услышит, у нас будут проблемы — не переживайте, наше правительство нас не слышит») рассказал бывший сотрудник минского телеканала СТВ Антон Мартыненко, который последние четыре года вел белорусский КВН.

Шутили по поводу Александра Лукашенко, который не хочет уходить с поста президента и другие команды. Так, тюменский «Наполеон Динамит» обыграл лозунг «Уходи!». Именно это слово кричали на массовых акция протестующие.

«Саша, уходи!» — сказал один из КВНщиков. «Да без проблем!» — отозвался второй участник номера и начал уходить. Потом он остановился и добавил: «Вот видишь, сказали: „Саша, уходи!“ — Саша ушел. Че тут трудного?!»

А «Сборная Татнефти» из Альметьевска в Татарстане "прошлась" по итогам президентских выборов, который не признали протестующие, а также многие страны мира. В их номере на сцену вышли КВНнщики, изображавшие политиков, в том числе и Александра Лукашенко. Когда их всех попросили уйти, «Лукашенко» остался и заявил, что «как минимум половина зала - за меня». Этой "половиной зала" оказались картонные фигуры птиц - «голосящих КиВиНов», которые были расположены в зале со зрителями.

 

Ранее команда «Дети Тьюринга» из Белорусского государственного университета отказалась принимать участие в четвертьфинале Высшей лиги КВН — ее проведение планировалось в оккупированном Крыму.

Фото с сайта президента Беларуси.

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