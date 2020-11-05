Медсестру, которая расчленила и сварила врача, приговорили к смертной казни

Суд китайского города Юйлинь приговорил к смертной казни 25-летнюю медсестру Ли Фенпин. Как пишет издание Daily Star, она признана виновной в убийстве своего коллеги-врача — заместителя заведующего отделением ортопедии в городской больнице, где они работали вместе.

Преступление произошло 23 марта этого года в жилище, которое арендовала Ли. Медсестра убила начальника, расчленила его тело и сварила останки, которые потом попыталась спустить в унитаз.

Убийство стало местью девушки за то, что врач принуждал ее к интимной близости путем шантажа. Ли увлекалась азартными играми, одалживала деньги и задолжала мужчине большую сумму, чем он и воспользовался. Доктор потребовал, чтобы она «расплачивалась» с ним сексом — иногда по три раза в неделю.

Перед казнью Фенпин обязана выплатить компенсацию родственникам убитого в размере почти 15 тысяч долларов.

Фото Daily Star/Asia Wire/Newsflash



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