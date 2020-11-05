Неистовая молитва за переизбрание Трампа его советницы покорила соцсети

Духовный наставник Дональда Трампа — проповедник Паула Уайт-Каин — пылко помолилась за победу на выборах действующего президента США, которых хочет обратиться в суд по поводу пересчета голосов в Висконсине.

Как передает ВВС, она умоляла Бога поддержать усилия президента по переизбранию и говорила о «демонических конфедерациях, которые пытаются украсть выборы у Трампа».

Проповедник эмоционально жестикулируя, часто повторяла слово «победа». Временами ее речь напоминала рэп.

Видео стало вирусным в социальных сетях. Возможно, из-за того, что сейчас многие ждут окончательного подсчета голосов из штатов, где окончательных данных о результатах голосования пока что нет.

Let's all take a moment to check in with Donald Trump's spiritual advisor Paula White pic.twitter.com/nwv6f5dSfD — Scott Stedman (@ScottMStedman) November 5, 2020

Ранее сообщалось, что в некоторых американских городах вооруженные сторонники Трампа пытались помешать работе избирательных комиссий, мотивируя это тем, что действующий президент потребовал остановить подсчет голосов.

Изображение с Pixabay.

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