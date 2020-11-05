Белорусская команда КВН на Первом канале оригинально выразила протест Лукашенко

Белорусская команда КВН «Дети Тьюринга», отказавшаяся выступать в оккупированном Крыму, в эфире российского Первого канала показала номер о старой пластинке, которая играет так громко, что совершенно не слышны ничьи голоса.

Пластинку сменили, чтобы услышать «голоса белорусов». После этого команда из Минска спела про ветер перемен.

Белорусская команда КВН «Дети Тьюринга» выступила на фестивале, который транслировал Первый канал, и рассказала о старой пластинке, из-за которой «голоса белорусов» перестали слышать. После этого она сменила пластинку и спела про ветер переменhttps://t.co/t4UHCeEKDt pic.twitter.com/SWGwycZhme — TJ (@tjournal) November 5, 2020

В сети поддержали молодых ребят из Беларуси, только не поняли «смелости» Первого канала, разрешившего такой «вольный» номер.

Напомним, команда КВН «Дети Тьюринга» уже демонстрировала свое «свободомыслие». Во время проведения 1/8 финала высшей лиги КВН на экране показали карту Европы, на которой Крым был указан частью Украины.

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