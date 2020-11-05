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Белорусская команда КВН на Первом канале оригинально выразила протест Лукашенко

9:04 5 ноября 2020
команда КВН «Дети Тьюринга»

Белорусская команда КВН «Дети Тьюринга», отказавшаяся выступать в оккупированном Крыму, в эфире российского Первого канала показала номер о старой пластинке, которая играет так громко, что совершенно не слышны ничьи голоса.

Пластинку сменили, чтобы услышать «голоса белорусов». После этого команда из Минска спела про ветер перемен.

В сети поддержали молодых ребят из Беларуси, только не поняли «смелости» Первого канала, разрешившего такой «вольный» номер.

Напомним, команда КВН «Дети Тьюринга» уже демонстрировала свое «свободомыслие». Во время проведения 1/8 финала высшей лиги КВН на экране показали карту Европы, на которой Крым был указан частью Украины.

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