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Мир

«Байден наш?» Путинский пропагандист показал «компромат»

8:11 5 ноября 2020
Соловьев

Одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев, который неоднократно шокировал публику своими высказываниями, опубликовал в Instagram вырезку из газеты «Правда» 1979 года. В статье говорилось о визите американских сенаторов во главе с Джо Байденом в Ленинград.

«Газета „Правда“ 27 августа 1979 года. Выводы делайте сами и Байден наш???», — написал Соловьев, намекая на вербовку американского сенатора сотрудниками КГБ.

Комментаторы с иронией отреагировали на пост Соловьева.

Напомним, в США продолжается подсчет голосов на президентских выборах. Разрыв между кандидатами небольшой. Преимущество пока у Джо Байдена. Действующий президент Дональд Трамп уже заявил, что требует пересчета голосов в штате Висконсин, где победу одержал Джозеф Байден. Глава Белого дома идет в Верховный суд США с тем, чтобы добиться остановки подсчета голосов в Мичигане. Эти два штата оказались ключевыми. В Мичигане уже обработано 99% голосов. Перевес в пользу Байдена составляет пока 1,1%. Висконсин принес Байдену 10 голосов выборщиков. Мичиган может дать ему еще 16 голосов. Для победы не хватает всего 6 голосов.

Фото infox.ru/

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