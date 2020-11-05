Женщинам нужно внимание: "страдающая от одиночества" супруга изменила мужу с 300 любовниками

Пока в РФ усиленно обсуждают измену мужа Наташи Королевой с одной или тремя любовницами, в столице Китая, Пекине разгорелся намного более масштабный скандал: в поле внимания СМИ попала женщина, которая за три года изменила «слишком занятому» мужу с 300 любовниками.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на информационный сайт World of Buzz.

Сообщается, что мать двоих детей Чжан, пытаясь, по ее словам, «развлечься» из-за того, что муж был загружен на работе, начала с 2017 года знакомиться с мужчинами, представляясь вымышленным именем Чжоу Мо.

Она не только вступала с ними в интимные связи, но и выманивала у своих жертв крупные суммы денег.

Чжан получила в общей сложности 400 тысяч юаней (около 1,6 млн грн). Жертвы ошибочно считали, что помогали одинокой матери покрывать медицинские счета, платить за аренду квартиры и содержать двух детей.

В августе ее обман раскрыла одна из потенциальных жертв. Мужчина решил найти больше информации о новой знакомой и уличил ее во лжи. Позже Чжан передали полиции. Выяснилось, что семья мошенницы не догадывалась о ее преступных махинациях.

После задержания Чжан призналась, что полученные от любовников деньги она тратила на азартные онлайн-игры. По делу идет расследование. Чжан грозит восемь лет тюремного заключения и штраф в 40 тысяч юаней (почти полмиллиона рублей).

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Казахстане умерла женщина, вступившая в половую связь с более чем 300 партнерами.

Фото: bbc.com

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