Женщина-водитель не справилась с управлением: в России произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом

Вечером в среду, 4 ноября, в российском городе Великом Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли люди.

Об этом передает РБК.

Сообщается, что около 22:00 по местному времени (21:00 по Киеву) рейсовый автобус врезался в здание Новгородского университета имени Ярослава Мудрого.

В результате аварии два человека погибли, в том числе и женщина-водитель, еще восемь пострадали, получив травмы и ранения различной степени тяжести.

Всего в автобусе находились 26 человек.

На место происшествия прибыли исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Новгородской области, следователи-криминалисты следственного управления, а также полицейские, спасатели и врачи скорой помощи.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Согласно предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, он выехал с проезжей части, после чего врезался в здание НовГУ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 4 ноября в Ровенской области, на трассе Ровно — Cарны, произошло опрокидывание УАЗа скорой помощи, который возвращался с места тройного ДТП.

Фото: РБК

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