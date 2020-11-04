Трамп проигрывает в еще одном штате и идет в суд

В среду, 4 ноября, стало очевидно, что Дональд Трамп проигрывает президентские выборы в США. Его вероятность остаться в Белом доме на второй срок тает на глазах. Он обратился к своим сторонникам с заявлением, в котором сообщил, что требует пересчета голосов в штате Висконсин, где победу с перевесом примерно в 20 тысяч голосов одержал Джозеф Байден, и идет в Верховный суд США с тем, чтобы добиться остановки подсчета голосов в Мичигане.

Эти два штаты оказались ключевыми. В Мичигане уже обработано 99% голосов. Перевес в пользу Байдена составляет пока 1,1%. Это 37 тысяч голосов. Однако избирательная комиссия штата не спешит объявлять кандидата от Демократической партии победителем, поскольку еще не проверены 55 тысяч бюллетеней. Теоретически у Трампа еще есть шанс обойти здесь Байдена, но только теоретически, так как речь, очевидно, идет о бюллетенях, отправленных по почте. Как известно, такой способ голосования в этом году выбрали преимущественно сторонники демократов.

Висконсин принес Байдену 10 голосов выборщиков. Мичиган может дать ему еще 16 голосов. Для победы не хватает всего 6 голосов. Их Байден может взять в Неваде, где обработано пока 75% бюллетеней. Там Байден лидирует с перевесом в 0,6%. Это 7 000 голосов. Осталось обработать 398 тысяч бюллетеней. В Неваде демократы уверенно побеждают с 2004 года. Поэтому, считают эксперты, шансы у Трампа здесь незначительные.

К тому же кроме 6 голосов в Неваде ему нужно обязательно получить голоса еще в трех штатах, где победитель пока не определен. Это Пенсильвания (20 голосов выборщиков), Джорджия (16 голосов), Северная Каролина (15 голосов). Без них Трампу никак не набрать заветные 270 голосов.

В Джорджии у него перевес 1,6%. Это около 70 тысяч голосов. Осталось обработать 250 тысяч бюллетеней. В Северной Каролине Трамп лидирует с перевесом 1,4%. Это 76 тысяч голосов. Предстоит посчитать еще 348 тысяч бюллетеней. В Пенсильвании перевес Трампа заметнее — 5,4%. Это почти 400 тысяч голосов. Здесь не успели обработать более 2 миллионов бюллетеней.

Близки демократы к успеху и на выборах нового состава Палаты представителей — нижней палаты Конгресса США. Для контроля над ней одна из партий должна получить 218 мест. У демократов уже есть 203 места. Республиканцы обеспечили себе пока 188 мест. По всей видимости, демократы смогут сохранить большинство в Палате представителей.

Контроль в Сенате (верхняя палата Конгресса) дает 51 место. Пока у республиканцев 48 мест, у демкоратов на одно меньше. Если им удастся и здесь обойти республиканцев, то в США может сложиться ситуация, когда демократы сосредоточат в своих руках как исполнительную, так и законодательную власть на федеральном уровне.

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