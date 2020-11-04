Проигрывающий выборы Трамп потребовал пересчета голосов

Ситуация с президентскими выборами в США переходит в новую фазу. Дональд Трамп, обвинив демократов в «неожиданном вбросе бюллетеней» в Висконсине и Мичигане, решил добиваться пересчета голосов в этих двух штатах. Об этом заявил 4 ноября представитель избирательного штаба действующего главы государства Билл Степиен.

«Президент принял решение требовать пересчета бюллетеней, и мы немедленно запускаем этот механизм. Поступали сведения о нарушениях в нескольких округах Висконсина, что ставит под серьезное сомнение достоверность результатов в этом штате», — сказал Степиен.

Глава избирательной комиссии Висконсина Меган Вольф сообщила, что ей и ее помощникам осталось обработать бюллетени только из одного маленького городка, в котором зарегистрировано не более 300 избирателей. Их бюллетени уже не могут изменить итоги голосования в штате, так как Джозеф Байден опережает Дональда Трампа на 20 тысяч голосов. Кандидат от Демократической партии набрал 1 миллион 630 тысяч голосов в Висконсине. Кандидат от Республиканской партии — 1 миллион 609 тысяч голосов.

В штабе Байдена заявили, что он объявит о своей победе, только после того как наберет необходимые 270 голосов выборщиков. А пока он предлагает всем наревнодушным американцам сформировать фонд защиты выборов.

Последний раз бюллетени на президентских выборах в США пересчитывали в 2000 году. Тогда за пост президента боролись республиканец Джордж Буш-младший и демократ Альберт Гор. Ключевым штатом оказался Техас, где губернатором тогда был родной брат Буша Джеб. Гор проиграл там в итоге меньше тысячи голосов. Демократы не поверили этим результатам и через суды добились пересчета бюллетеней вручную. Однако процесс этот оказался длительным. В итоге Гор признал свое поражение на выборах.

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