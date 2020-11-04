Трамп заявил о "неожиданном вбросе бюллетеней"

Утром 4 ноября Дональд Трамп обвинил демократов в «неожиданном вбросе бюллетеней». Произошло это после того, как его соперник на президентских выборах Джозеф Байден вырвался вперед в двух ключевых штатах — Висконсине и Мичигане.

«Вчера вечером я лидировал, причем уверенно, во многих ключевых штатах, большинство из которых управляются и контролируются демократами. Затем, один за другим, в этих штатах мое преимущество волшебным образом стало исчезать после подсчета неожиданно вброшенных бюллетеней. ОЧЕНЬ СТРАННО, а все эти опросы полностью и всегда ошибочны!» — написал Трамп в Twitter.

Тем временем в избирательном штабе Байдена заявили, что довольны результатами голосования в Висконсине и Мичигане, однако о победе над Трампом здесь объявлять не спешат. «Дело идет к завершению, к завершению в нашу пользу», — сказал представитель соперника Трампа.

Напомним, любой из кандидатов в президенты США для победы должен заручиться поддержкой 270 выборщиков из 538. Висконсин и Мичиган входят в группу из семи штатов, где исход голосования еще не ясен. Байден также лидирует в Неваде, где пока обработаны 67% бюллетеней. Здесь его отрыв от Трампа составляет 0,6%. Невада делегирует в коллегию выборщиков шесть своих представителей. Висконсин направит туда 10 выборщиков. В этом штате обработали уже 95% бюллетеней. Байден лидирует с преимуществом 0,7%. Мичиган отчитался по 96% бюллетеней. Отрыв в пользу Байдена составляет 0,6%. Чтобы выиграть президентские выборы, ему нужно просто удержать свой успех в этих трех штатах. Без них у Байдена пока 238 голосов в коллегии выборщиков. В сумме Невада, Висконсин и Мичиган дают ему еще 32 голоса — ровно столько сопернику Трампа не хватает для победы.

У действующего президента остается только одна возможность остаться в Белом доме на второй строк. Он должен победить в Северной Каролине, Джорджии и Пенсильвании, но при этом добиться успеха еще и либо в Неваде, что маловероятно, либо в Висконсине, где он выиграл у Хиллари Клинтон четыре года назад, либо в Мичигане, где он, казалось бы, уверенно лидировал сейчас. Результат выборов в штате Аляска, где уверенно побеждает Трамп, решающей роли же не играет — там на кону всего три голоса.

Избирательные комиссии Невады, Висконсина, Мичигана, Джорджии и Северной Каролины вряд ли смогут обработать все бюллетени до 5 ноября. В Пенсильвании и вовсе заявили, что завершат этот процесс в лучшем случае к вечеру 6 ноября. Однако вполне может сложиться такая ситуация, что результат голосования в Пенсильвании уже не будет иметь никакого значения, хотя еще 3 ноября этот штат многие называли решающим в борьбе за президентское кресло.

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