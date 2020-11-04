Похоронившая двух мужей «черная вдова» пыталась зарезать третьего – своего бывшего пасынка
Англичанка Кэтлин Уэббер, уже похоронившая двух мужей, попыталась зарезать третьего. Как сообщает издание Metro, жительница британского графства Большой Манчестер, которую прозвали «Черной вдовой», убила первого мужа во время ссоры в Рождество 2002 года, набросившись на него с ножом. Отсидев два года в тюрьме, она впоследствии вышла замуж за Эрика Дина. Супруги успели развестись и еще раз пожениться. А в марте прошлого года Эрик умер в возрасте 81 года. После его смерти Кэтлин пошла под венец со своим бывшим пасынком — сыном Эрика Китом Дином. Они поселились вместе спустя десять дней после смерти Эрика, а в октябре прошлого года официально вступили в брак — чтобы выиграть пари, заключенное со знакомыми.
Однако счастливая семейная жизнь была недолгой. Через месяц муж и жена поссорились: 57-летний Кит смотрел телевизор, а 58-летняя жена ему мешала. Она загораживала экран, дразнила, а затем, поскольку он игнорировал ее действия, схватила пепельницу и ударила супруга в лицо. Тогда Дин потерял терпение и толкнул ее на диван. Кэтлин побежала в кухню за ножом, выбрала самый большой и, вернувшись в гостиную, нанесла мужу два ранения в правую ногу.
Истекающий кровью Кит заперся на кухне, после чего вызвал полицию.
Суд вынес по делу Уэббер приговор — два с половиной года тюремного заключения.
Прокурор Никола Гатто, выступая на суде, сказала, что женившийся на мачехе Кит быстро осознал свою ошибку, так как еще до инцидента с ножом пережил несколько вспышек домашнего насилия. Так, Кэтлин однажды столкнула его с лестницы. А сам Кит в припадке гнева как-то раз схватил жену за руку и пытался задушить. Оба раза на разборки вызывали полицию. При этом Кит Дин признается, что боялся Кэтлин.
Эксперт-психолог пришел к мнению, что Уэббер, мать четырех детей, с ее импульсивным и агрессивным характером представляет собой опасность для любого мужчины, который рискнет вступить с ней в интимные отношения.
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