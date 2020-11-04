Выборы в США: Байден побеждает в Мичигане и теперь в шаге от президентства

В США страсти накалены до предела. Очевидно, что ни Дональд Трамп, ни Джозеф Байден не намерены признавать свое поражение, даже если результаты голосования будут доказывать это. Когда бывший вице-президент обращался к своим сторонникам и просил их набраться терпения и не терять веру в победу, его положение было далеко не лучшим. Казалось, что Трамп победил в ключевых штатах. Бюллетени на тот момент не были еще подсчитаны в Неваде, Висконсине, Мичигане, Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске. Байден лидировал только в Неваде, которая делегирует в коллегию выборщиков всего шесть представителей.

У Трампа были все основания для заявления о победе. Однако свою роль таки сыграли бюллетени, отправленные избирателями по почте. Не зря действующий президент их так опасался. Когда приступили к подсчету таких бюллетеней, Байден тут же обошел Трампа в Висконсине и пока сохраняет полученное там преимущество. А это еще 10 голосов выборщиков.

Похоже, что этот «почтовый кошмар» Трампа повторяется и в Мичигане! Кандидат от Республиканской партии потерял там свои позиции. Байден в этом штате после обработки 94% бюллетеней обошел Трампа на 0,2%! Победа в Мичигане приносит любому из соперников 16 голосов. Для Байдена их будет как раз достаточно, чтобы вместе с 10 голосами от Висконсина и 6 голосами от Невады набрать в итоге требуемые 270 голосов. Очевидно, что Мичиган стал решающим для исхода выборов 2020 года штатом.

Фото POOL

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