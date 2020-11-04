Выборы в США: Трамп заявил, что его «ограбили»

В США состоялся большой день выборов. 3 ноября американцы выбирали президента и вице-президента страны, новый состав Палаты представителей (нижняя палата Конгресса США), 35 из 100 членов Сената (верхняя палата Конгресса), губернаторов в ряде штатов, а также местные органы власти.

Нынешняя президентская кампания уже стала самой дорогостоящей в истории страны. По данным Федеральной избирательной комиссии, кандидаты на пост президента израсходовали рекордную сумму в 3,7 миллиарда долларов! Причем в пользу Байдена было пожертвовано примерно на 30% больше, чем собрал штаб Дональда Трампа. Треть принесли в этот раз не крупные спонсоры, а простые американцы, которые перечисляли небольшие пожертвования в размере не более 200 долларов.

Джозефу Байдену не удалось добиться быстрой победы в так называемых сомневающихся штатах, хотя результаты опросов общественного мнения, проведенных накануне 3 ноября, прочили ему уверенный успех. Отставание Трампа составляло 8−10%. В штатах, где борьба за каждый голос велась до последнего, Байден опередил соперника в Колорадо, Миннесоте, Виргинии, Нью-Гэмпшире, Аризоне, Неваде. Трамп выиграл в Техасе, Флориде, Огайо, Айове, которые направляют в коллегию выборщиков больше своих представителей, чем штаты, поддержавшие Байдена.

Это очень важно для общей победы на выборах, поскольку так устроена американская избирательная система. Напомним, общие цифры не имеют решающего значения. Например, в 2016 году за Хиллари Клинтон отдали свои голоса на 3 миллиона больше американцев, чем за Трампа, но победил как раз он. Каждый американский штат, а также федеральный округ Колумбия, делегируют в коллегию выборщиков своих представителей. Их число зависит от ряда факторов, в том числе от численности населения того или иного штата. Эти представители, как правило, отдают свои голоса за того из кандидатов, за которого проголосовало большинство избирателей их штата. Исключения бывают, но они не являются решающими. Во всяком случае, так было до сих пор.

Всего в коллегию входят 538 выборщиков. Чтобы кандидат стал победителем, ему нужно заручиться поддержкой 270 голосов. На момент написания статьи, лидировал Байден. У него было 238 голосов, а у Трампа — 213 голосов.

Судьба выборов решалась в семи штатах. Это Пенсильвания (20 выборщиков), Джорджия (16 выборщиков), Мичиган (16 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков), Висконсин (10 выборщиков), Невада (6 выборщиков) и Аляска (3 выборщика).

Подсчет голосов в оставшихся семи штатах затягивался. Трамп обвинил демократов в том, что это они сознательно замедляют процесс. «Меня ограбили! Мы одержали потрясающую победу. Однако эти выборы стали обманом американского народа! Я немедленно обращаюсь в Верховный суд и потребую прекратить подсчет голосов», — заявил Дональд Трамп, обращаясь к своим сторонникам.

Джо Байден назвал это заявление возмутительным. Он напомнил о бюллетенях, отправленных по почте, а также тех избирателях, кто проголосовал досрочно. Эти две группы дали рекордный результат — более 93 миллионов избирателей воспользовались такой возможностью в этот раз. Это примерно половина всех, кто голосовал в 2016 году. Байден призвал набраться терпения и верить в победу. Он подчеркнул, что необходимо учесть каждый голос.

Трамп настаивает на том, что победитель должен стать известен 4 ноября, и ни днем позже. Он предупреждает, что демократы, проиграв выборы, попытаются изменить результаты в свою пользу с помощью долгих разбирательств в судебных инстанциях.

Если брать абсолютные цифры, то на момент написания этой статьи было обработано 136 миллионов бюллетеней. За Байдена проголосовали 69 миллионов человек (50%), за Трампа — 66,7 миллиона (48,4%).

Из оставшихся семи штатов в Висконсине подсчитали 95% бюллетеней. Там лидировал Байден с отрывом 0,7%. В Северной Каролине и Джорджии обработали 94% бюллетеней. Здесь лидировал Трамп — 1,4% и 2,2% соответственно. В Мичигане успели обработать 92% бюллетеней. Байден отставал с незначительной разницей в 0,4%.

В Неваде после обработки 67% бюллетеней он опережал Трампа на 0,6% голосов. Значительный отрыв в пользу действующего президента был в Пенсильвании — 12,7%. Но это после обработки 64% бюллетеней. Аляска, очевидно, проголосовала за Трампа. Его отрыв составлял 30%.

Но Байдену для победы достаточно было выиграть в Неваде, Висконсине и Мичигане. Трампу были нужны Мичиган, Пенсильвания, Джорджия и Северная Каролина.

В Сенате расклад сил складывался одинаковый — по 47 мест у демократов и республиканцев. Для контроля над верхней палатой Конгресса необходимо 51 место. Республиканцы получили уже 17 мест из 35, которые были на кону, а демократы — 12.

В Палате представителей лидировали демократы — 188 мест. У республиканцев 181 место. Для формирования большинства любой из двух партий необходимо получить 218 мест.

Фото POOL



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