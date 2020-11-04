Поножовщина произошла неподалеку от Белого дома

В Вашингтоне недалеко от Белого дома произошло вооруженное нападение, в результате которого четыре человека получили ножевые ранения. Об этом сообщает Newsweek.

Четыре участника крайне правой группировки Proud Boys подверглись нападению и получили ножевые ранения. Среди пострадавших три мужчины и одна женщина. Предполагается, что в числе раненых лидер группировки Proud Boys Энрике Тарри.

Информацию о том, что все раненые входят в Proud Boys, подтвердили также в Департаменте полиции округа Колумбия.

По словам пострадавших праворадикалов, на них напали трое вооруженных ножами участников акции Black Lives Matte.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, произошедшего сразу после проведения выборов президента США.

Фото: pixabay.com

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