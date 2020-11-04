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Мир

Джо Байден перепутал своих внучек между собой и со своим умершим сыном

11:01 4 ноября 2020
Джо Байден с внучкой

Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Филадельфии перед своими сторонниками несколько раз подряд оговорился. Так, он представил избирателям свою внучку Финнеган, назвав ее именем покойного сына. «Это мой сын Бо Байден, которому многие из вас помогли быть избранным в сенат от штата Делавэр», — сказал политик, которому 20 ноября исполнится 78 лет. Затем он «поправился», назвав Финнеган именем своей второй внучки. «Это моя внучка Натали». Но затем добавил: «Нет, подождите, это другая».

И, наконец, положив руку на плечо стоявшей рядом 16-летней Натали, высказался правильно, назвав ее дочерью Бо, который умер в 2015 году от рака мозга. 20-летняя Финнеген — дочка младшего сына Джо Байдена Хантера.

В штабе Дональда Трампа сразу же выложили в Twitter видео, подписав его «Смотрите: Джо Байден перепутал своих внучек».

А СМИ отметили, что Джо допустил еще одну серьезную ошибку. Бо Байден никогда не был сенатором. Он занимал должность генерального прокурора штата Делавэр.

Это уже не первые оговорки Байдена. Ранее он назвал своего соперника Дональда Трампа Джорджем — видимо перепутав его с Джорджем Бушем.

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