Трамп против Байдена: судьба выборов зависит от избирателей семи штатов

В США состоялся большой день выборов. 3 ноября американцы выбирали президента и вице-президента страны, новый состав Палаты представителей (нижняя палата Конгресса США), 35 из 100 членов Сената (верхняя палата Конгресса), губернаторов в ряде штатов, а также местные органы власти. Сейчас идет подсчет бюллетеней.

Как сообщают американские СМИ, Джозефу Байдену не удалось добиться быстрой победы в так называемых сомневающихся штатах. Кандидат от Демократической партии опередил пока действующего президента Дональда Трампа только в шести из них — Колорадо, Миннесоте, Виргинии, Нью-Гэмпшире, Аризоне и Гавайях. Трамп выиграл в Техасе, Флориде, Огайо, Айове, которые направляют в коллегию выборщиков больше своих представителей, чем шесть штатов, поддержавших Байдена.

Это очень важно для общей победы на выборах, поскольку так устроена американская избирательная система. Напомним, общие цифры не имеют решающего значения. Например, в 2016 году за Хиллари Клинтон отдали свои голоса на 3 миллиона больше американцев. Чем за Трампа, но победил как раз он. Каждый американский штат, а также Федеральный округ Колумбия, делегируют в коллегию выборщиков своих представителей. Их число зависит от ряда факторов, в том числе от численности населения того или иного штата. Эти представители как правило отдают свои голоса за того из кандидатов, за которого проголосовало большинство избирателей их штата. Исключения бывают, но они не являются решающими. Во всяком случае, так было до сих пор.

Всего в коллегию входят 538 выборщиков. Чтобы кандидат стал победителем, ему нужно заручиться поддержкой 270 голосов. По состоянию на 10:00 по киевскому времени, пока лидирует Байден. CNN насчитал кандидату от Демократической партии 220 голосов, у Трампа пока 213 голосов. AP приводит такие данные — у Байдена 238 голосов, а у Трампа 213 голосов. Fox News считает также — Байден заручился поддержкой 238 выборщиков, а Трамп получил пока 213 голосов.

Такая разница в подсчетах объясняется тем, что CNN и AP пока сомневаются в победе Байдена в Аризоне и на Гавайях. Fox News уверен, что эти штаты поддержали кандидата от Демократической партии.

Очевидно, что судьба выборов зависит на данный момент от семи штатов. Это Пенсильвания (20 выборщиков), Джорджия (16 выборщиков), Мичиган (16 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков), Невада (6 выборщиков) и Аляска (3 выборщика). Из них Байден лидирует пока только в Неваде! Этих шести голосов ему для победы явно недостаточно. Он незначительно отстает от Трампа в Джорджии и Северной Каролине. Без хотя бы одного из этих двух штатов Байдену не стать президентом.

Примерно в таком же положении находится и Трамп. Похоже, ему удалось расположить к себе избирателей Пенсильвании. Этот штат считался ключевым на этих выборах.

Подсчет голосов в оставшихся семи штатах может затянуться. Трамп обвиняет демократов в том, что это они затягивают процесс, поскольку Байден, обратившись к своим сторонникам, напомнил о бюллетенях, отправленных по почте, а также тех избирателях, кто проголосовал досрочно. Эти две группы дали рекордный результат — более 93 миллионов избирателей воспользовались такой возможностью в этот раз. Это примерно половина всех, кто голосовал в 2016 году. Байден призвал набраться терпения и верить в победу. Трамп настаивает на том, что победитель должен стать известен 4 ноября и ни днем позже. Он предупреждает, что демократы, проиграв выборы, попытаются изменить результаты в свою пользу с помощью долгих разбирательств в судебных инстанциях.

Если брать абсолютные цифры, то за Байдена пока проголосовали 67 миллионов человек (49,8%), за Трампа — 65,3 миллиона (48,6%).

В Сенате на данный момент расклад сил одинаковый — по 47 мест у демократов и республиканцев. Для контроля над верхней палатой Конгресса необходимо 51 место. Республиканцы получили уже 17 мест из 35, которые были на кону, а демократы — 12.

В Палате представителей пока лидируют демократы — 180 мест. У республиканцев 173 места. Для формирования большинства любой из двух партий необходимо получить 218 мест.

197

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter