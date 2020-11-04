Трамп рассказал о своих результатах на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп, уже успевший заявить о своей «большой победе» и пообещавший вечером сделать заявление, назвал имеющиеся на данный момент результаты «феноменальными».

Как пишет «Медуза», Трамп выступил перед своими сторонниками в Белом доме, сказав: «Результаты феноменальные. Мы все выигрываем».

Американский президент заявил, что опережает соперника Джо Байдена в большинстве колеблющихся штатов, в частности, в Джорджии, Северной Каролине, Техасе и Висконсине. Последний штат, по словам Трампа, «не очень-то и нужен, ведь мы взяли Техас».

«Но самое главное — мы побеждаем в Пенсильвании. С огромным отрывом», — заявил Дональд Трамп.

Ранее Джо Байден заявлял, что его победа в Аризоне — это смена курса для штата. Среди штатов, где ожидаются хорошие результаты, он тоже называл Пенсильванию, а также Миннесоту, Висконсин, Мичиган.

Фрагмент фото с сайта Белого дома.

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