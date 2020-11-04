Выборы президента в США: появляются первые результаты

Подсчет голосов, поданных во вторник на президентских выборах в США, пока не позволяет сделать окончательный вывод о том, кто одержит на них победу — нынешний глава государства республиканец Дональд Трамп или кандидат Демократической партии Джозеф Байден.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информационное агентство Associated Press.

К 21:00 по времени восточного побережья США (04:00 по Киеву 4 ноября), после закрытия избирательных участков более чем в половине штатов страны, каждый из соперников сохранял реальные шансы на успех.

И телекомпания CNN, симпатизирующая демократам, и ее конкурент телеканал Fox News, склоняющийся к республиканцам, сообщили, что ни Трамп, ни Байден пока не располагают голосами 270 членов коллегии выборщиков, необходимых для победы. В свою очередь, газета The New York Times подсчитала, что Байден заручился 131 голосами выборщиков, а Трамп — 108.

Подсчет достаточно большой части бюллетеней показал, что Трамп предсказуемо берет верх в штатах Индиана (11 выборщиков), Кентукки (8), Теннесси (11), Западная Вирджиния (5), Оклахома (7), Миссисипи (6), Миссури (10), Арканзас (6) и Алабама (9), которые традиционно поддерживают республиканцев. Байден, как и ожидалось, уверенно захватил лидерство в штатах Новой Англии на северо-востоке страны, в том числе Массачусетсе (11) и Коннектикуте (7), а также Иллинойсе (20), Нью-Джерси (14), Вирджинии (13), Мэриленде (10) и столичном округе Колумбия (3), которые считаются политической вотчиной демократов.

В то же время в так называемых колеблющихся штатах, от которых в основном будет зависеть общий итог выборов, никто из соперников не получил ощутимого преимущества, которое уже сейчас позволило бы спрогнозировать его победу. Трамп после временного отставания по мере подсчета голосов догнал и чуть обогнал своего соперника в двух важнейших штатах — Техасе (38) и Флориде (29). Байден, в свою очередь, лидирует в Пенсильвании (20), Огайо (18), Мичигане (16) и Северной Каролине (15). Там обработаны еще не все бюллетени, но если кандидат демократов сохранит первенство в этих штатах, то их выборщики смогут обеспечить ему общую победу в борьбе за Белый дом.

В то же время необходимо учитывать, что большое количество бюллетеней, присланных в избирательные комиссии по почте, будет обрабатываться в некоторых штатах еще в течение нескольких дней. Например, в Пенсильвании их начали подсчитывать только во вторник, в день выборов, и по закону могут делать это до 6 ноября. Политологический портал FiveThirtyEight («538», название — по числу членов Конгресса) считает, что изменения в результатах выборов в Пенсильвании могут в течение этих дней составить до 21% голосов.

Напомним, что в США проходят выборы президента и вице-президента. Борьбу за пост главы государства ведут нынешний руководитель американской администрации республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. На всеобщих выборах в США также будут избраны 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, местные органы власти.

Для победы кандидату в президенты нужно набрать минимум 270 голосов выборщиков из 538. Пока у Байдена — 131, у Трампа — 108.

Если у кандидатов будет одинаковое количество выборщиков или ни один из них не наберет 270, то окончательное решение будут принимать члены Палаты представителей США (последний раз такое было в 1876 году).

Сейчас в 7 из 9 ключевых штатах (подсчет голосов в них еще продолжается) Трамп вышел в лидеры, но разница между ним и Байденом составляет доли процентов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласно первым подсчетам голосов на выборах президента США, в поселке Диксвилл-Нотч возле границы с Канадой, где проживают пять человек, все пятеро проголосовали за Джо Байдена. В городке Миллсфилд, в 20 километрах южнее, также уже подсчитали голоса. 16 жителей поддержали Дональда Трампа, еще пять проголосовали за Байдена.

Фото: bbc.com

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