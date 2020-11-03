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Татуированный парагваец с раздвоенным языком нарастил себе огромные клыки: жуткие фото

22:47 3 ноября 2020
Татуированный парагваец с раздвоенным языком нарастил себе огромные клыки: жуткие фото

Тату-мастер Орк из Парагвая стал звездой Интернет, когда показал новые клыки, нарощенные на собственные зубы. Как сообщает Metro, два крупных искусственных клыка обошлись 41-летнему Орку в 400 фунтов стерлингов.

Объясняя новый образ, Орк признался, что черпает идеи только из собственного воображения, а все изменения внешности делают его счастливым. Он также рассказал, что свою первую татуировку сделал в 15 лет.

«Моей матери это не нравится, отец — терпит, а друзья считают меня ненормальным», — рассказал он.

Напомним, ранее тату-мастер из США поразил сеть оптической иллюзией, которую создал на голове друга.

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