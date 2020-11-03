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В Польше погиб украинец, пытавшийся сбежать от полиции

17:34 3 ноября 2020
В Польше погиб украинец, пытавшийся сбежать от полиции

30-летний гражданин Украины погиб в ДТП на западе Польши. Как сообщили Укринформу в местной полиции, инцидент произошел вечером 2 ноября вблизи города Прудник Опольского воеводства.

Погибший, управляя Fiat Seicento, не остановился по требованию полиции, и пытаясь оторваться от погони, потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Renault.

Другой участник ДТП, водитель автомобиля Renault, не пострадал.

Известно, что погибший жил и работал недалеко от места ДТП.

Отметим, что двумя днями ранее на национальной трассе № 50 украинец за рулем грузовика устроил ДТП в населенном пункте Старый Нацпольск. По данным местной полиции, погибли четыре человека, ехавшие на автомобиле Ford Transit, среди которых две гражданки Украины 43 и 48 лет.

Напомним, в конце июля в Великопольском воеводстве Польши тело погибшего украинца было найдено рядом с железнодорожными путями.

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