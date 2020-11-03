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Мир

У побережья Турции затонуло судно с туристами, есть жертвы

16:29 3 ноября 2020
Затонувший катер

В Турции при крушении прогулочного катера погиб гражданин России — его тело обнаружили во время поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна. Погибшим оказался мужчина 1983 года рождения, сообщил росСМИ представитель генконсульства России в Анталье.

По предварительным данным, прогулочное судно вышло в море с однодневной экскурсионной программой, на его борту находились 32 иностранных туриста, среди которых, по данным Telegram-канала Baza, было как минимум 12 россиян.

Судно село на мель в 11:10 3 ноября в 100 метрах от берега в районе Фосфорной пещеры (Fosforlu Mağara) в Алании. Пассажиры были высажены на отмель в ожидании спасателей.

В свою очередь в пресс-службе МИД Украины заверили, что граждан Украины среди пассажиров пострадавшего судна не было. Причины крушения устанавливаются.

Напомним, в начале июля в Турции затонуло судно с десятками пассажиров на борту, тогда выжил только капитан. Пассажиры судна оказались нелегальными мигрантами.

Фото twitter.com/anadoluagency/

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