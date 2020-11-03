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Трехлетняя девочка провела 91 час под завалами после землетрясения в Турции и выжила

15:35 3 ноября 2020
Айда

После того, как трехлетнюю девочку Элиф Перинчек вытащили из-под завалов спустя 65 часов после землетрясения в Турции, произошло новое чудо. Как сообщает издание Daily Sabah, другая трехлетняя девочка Айда Гезгин провела под завалами собственного дома 91 час и выжила.

Спасатели услышали ее крики и нашли ее в развалинах бывшей кухни ее дома. Ребенок попал в относительно безопасную зону возле посудомоечной машины. Все это время Айда провела в полном сознании. Она помахала добравшемуся до нее спасателю рукой, назвала свое имя и сказала, что с ней все в порядке.

Девочку вынесли на носилках под аплодисменты спасателей и доставили в больницу. Состояние ее здоровья не внушает врачам опасений.

Мать Айды, которую девочка звала, когда ее везли в машине скорой помощи, погибла. Тело женщины нашли несколько часов спустя после спасения ребенка. Она была рядом с дочкой, но та ее не видела.

Между тем число погибших в результате землетрясения уже возросло до 109 человек.


Фото Hurriyet и Official Twitter Account of Turkish Presidency

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