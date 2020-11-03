Меган Маркл совершила то, чего не делал еще ни один член королевской семьи за всю историю британской монархии

Меган Маркл стала первым в истории членом британской королевской семьи, проголосовавшим на выборах. Как сообщает издание Newsweek со ссылкой на близкий к Сассексам источник, жена принца Гарри, будучи гражданкой США, приняла участие в выборах американского президента. Супруг Меган, проживающий вместе с нею в Лос-Анджелесе, американского гражданства не имеет, поэтому составить жене компанию не мог.

Британские законы не запрещают членам королевской семьи голосовать, однако они сами отказались от этого права, соблюдая политический нейтралитет. Королева и ее родственники также никогда не высказываются на политические темы, чтобы не влиять на мнение широкой публики.

В сентябре Меган и Гарри вызвали возмущение многих британцев и американцев «вмешательством» в выборы президента США — после того, как супруги появились в эфире канала ABC в рамках мероприятия журнала Time «Сто самых влиятельных людей на планете» и призвали людей идти на выборы. Причем Маркл назвала их «самыми важными в нашей жизни».

Конгрессмен-республиканец Джейсон Смит даже обратился с письменной просьбой к британскому правительству и королеве Елизавете лишить титулов герцога и герцогиню Сассекских.

Хотя Меган и Гарри не называли конкретных имен, известно, что до своего замужества Маркл неоднократно высказывалась против политики Дональда Трампа, которую она считает сеющей раздор и межнациональную ненависть. Звезда сериала «Форс-мажоры» также осуждала действующего президента США за женоненавистничество.

Фото Getty

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