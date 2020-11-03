За несколько часов до теракта в Вене один из джихадистов дал клятву в соцсетях

Вечером 2 ноября в Вене был совершен теракт. Несколько вооруженных мужчин одновременно атаковали случайных прохожих в шести различных местах, включая главную синагогу австрийской столицы, Еврейский центр, а также рестораны и кафе. По последним данным, погибли четыре человека — двое мужчин и две женщины. Три жертвы скончались позже в больнице от полученных ранений. Еще 17 человек были ранены, 15 из них потребовалась госпитализация. Половина находится в тяжелом состоянии, в том числе один полицейский.

Утром 3 ноября министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер в ходе специальной пресс-конференции заявил, что террористическую атаку совершили сторонники организации «Исламское государство» (ИГ). Один из нападавших был застрелен полицией. Несколько человек арестованы, но по крайней мере один из террористов скрылся. Ведется его розыск. В операции участвуют примерно 1 000 сотрудников правоохранительных органов. В квартире исламиста был произведен обыск.

Нехаммер призвал жителей Вены избегать центра города и по возможности оставаться дома. Родителям рекомендовано не пускать детей в школу.

Участники атаки были тщательно подготовлены и хорошо вооружены. У каждого из них имелись автоматы, пистолеты и мачете. Очевидцы рассказывают, что террористы стреляли без разбора. Людей на улицах в центре Вены в тот вечер было много — жители австрийской столицы вышли погулять перед введением локдауна с полуночи 3 ноября, который продлится до конца нынешнего месяца.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в центре Вены «отвратительным террористическим нападением». Свои соболезнования и солидарность с Австрией выразили многие европейские лидеры, включая президента Украины Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, главу Евросовета Шарля Мишеля и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

По информации немецкой газеты Bild, органы безопасности Австрии проверяют, кто стоит за закрытым на данный момент аккаунтом в Instagram. За несколько часов до теракта на этой странице появилось фото джихадиста из Вены, позирующего с автоматом Zastava M70 сербского производства, пистолетом и мачете. Снимок подписан словами: «Я присягаю амиру аль-муминину Абу Ибрагиму аль-Хашеми аль-Кураши». Обычно такие клятвы исламисты дают перед совершением теракта.

На еще одном снимке подозреваемый выложил из патронов надпись Baqiyah. Это восклицание очень популярно среди сторонников ИГ. Оно означает, что организация «уцелела и расширяется».

Австрийская газета Kronen Zeitung сообщает, что изображенному на фото исламисту около 30 лет. По данным издания, он приехал в Австрию примерно 10 лет назад. Спецслужбы прилагают все усилия, чтобы точно установить его личность и круг знакомств.

Известно также, что утром 2 ноября этот человек отправил двум своим знакомым видео, на котором запечатлены фрагменты нападения на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo в 2015 году. Возможно, это был условный сигнал к началу атаки в Вене.

Тем временем стало известно, что в зоне теракта, в одном из кафе, было четверо украинских студентов.



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