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Мир

Хабиба назвали провокатором кровавого террора в Вене

11:03 3 ноября 2020
Хабиб Нурмагомедов

Слова чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который обрушился с проклятиями в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, могли спровоцировать исламистов на кровавый теракт в центре Вены.

Такую точку зрения высказала телеведущая Ксения Собчак. «Невежество не победит ©. То, что происходило вчера в Вене, когда по улицам европейской столицы с криками „Аллаху Акбар“ носились террористы с автоматами и стреляли в людей, то что происходило во Франции — это немыслимо. Это позорит и нормальных законопослушных мусульман и всех тех, кто считал и считает, что политика „умиротворения агрессора“ может сработать», — пишет Собчак в Instagram.

По ее словам, следует «отстаивать наше представление о цивилизации и мире», иначе «этот мир просто разрушат».

«И теперь вопрос к Хабибу и прочим, кто размещал призывы „обезобразить“ лицо Макрона с подошвой на лице, кто писал мне и моей семье угрозы просто за высказанное мнение. Вы разве этого хотели? Вы осознаете свою ответственность перед аудиторией? Спровоцировать исламистов-экстремистов устроить кровавый террор оказалось очень легко. Разрушить, убить, изуродовать вообще легче, чем родить, создать и украсить», — пишет Собчак.

Австрийская полиция сообщает о троих погибших и 15 раненых во время расстрелов в Вене, а также заявляет об «исламистских» мотивах теракта.

Фото Хабиба Нурмагомедова из соцсетей.

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