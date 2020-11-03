Беременную женщину сжег живьем ее любовник — после отказа сделать аборт

В бразильском штате Сан-Паулу в сгоревшей машине найдены тела 24-летней Эллен Присциллы Феррейра да Сильва и ее спутника — 39-летнего Эли Карлоса дос Сантоса. Как выяснила полиция, жертвы были связаны и сожжены живьем в облитом бензином автомобиле.

Издание Daily Star пишет, что в жестоком убийстве принимал участие 38-летний женатый любовник Эллен. Предполагаемой причиной преступления стал отказ молодой женщины, которая находилась на четвертом месяце беременности, сделать аборт. Жена мужчины также в настоящее время ждет ребенка.

Арестованы также сообщники любовника да Сильва — 36-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 19 и 35. Двое из них уже сознались в соучастии.

Не исключают также, что одним из мотивов убийства Эллен и Эли стало то, что они задолжали денег торговцу наркотиками.



Эллен

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