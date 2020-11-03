Протестующие в Беларуси пенсионеры впечатлили организованностью

В Минске 2 ноября состоялся марш протеста пенсионеров. Пожилые белорусы, люди с инвалидностью поразили организованностью. Стройная колонна прошла по центральным улицам Минска. Фотограф Евгений Ерчак отметил в Instagram, что в отличие от участников воскресных маршей пенсионеры всегда приходят на акцию без опозданий.

Участники протеста принесли с собой бело-красно-белые флаги, плакаты «Стоп террор» и «Каратели, руки прочь от пенсионеров». Когда колонна подходила к СИЗО, пенсионеры дружно скандировали «Выпускай».

Напомним, уличные протесты в Беларуси продолжаются с августа, со дня президентских выборов. Уже появилась традиция, что по субботам на протесты выходят женщины. Определенные дни выбирают себе студенты, люди старшего возраста, представители определенных профессий (медики, учителя).

Фото Yauhen Yerchak/Instagram



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