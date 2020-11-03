Заболевшей коронавирусом Дарье Донцовой стало очень плохо

Известная писательница Дарья Донцова, заболевшая COVID-19 и слегшая в больницу, стала свидетельницей настоящего чуда. Сначала 68-летней писательнице было настолько плохо, что она готовилась к смерти. Но после молитвы «как будто включили свет». О пережитом Донцова рассказала подписчикам в Instagram.

Состояние пациентки врачи оценивали, как тяжелое, учитывая ее возраст и онкозаболевание в анамнезе. Донцова уже была готова звонить священникам, но все изменилось после прочтенной молитвы святому Паисию Святогорцу.

«Сегодня случилось чудо, — рассказала писательница. — Около пяти утра мне стало плохо. Так плохо, что врача позвала. Приходит медсестра, меряет давление, а оно очень-очень высокое. Она побежала за врачом, а я лежу и думаю: ну вот, наверное, я и уйду. Только как же я уйду без исповеди?».

«Я стала читать Псалтырь и тут как будто внутри моего организма свет выключили или включили. Трудно объяснить. Странное такое было ощущение: „щелк“, и мне хорошо, у меня не болит голова, меня не тошнит… Пришел доктор, померял давление и пульс, а они нормальные… Вот такое чудо со мной случилось», — рассказала Донцова.

Напомним, в ходе прямой линии «ФАКТОВ» Донцова рассказывала, как живет с онкодиагнозом, и выражала надежду, что сможет писать еще 50 лет.

Фото dontsova_official/Instagram



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