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Известный берлинский бар запретил вход Ангеле Меркель

20:04 2 ноября 2020
Бар

Известный немецкий бар Ständige Vertretung внес в «черный список» канцлера Германии Ангелу Меркель, а также ряд других политиков, что связано с их решением закрыть на карантин заведения питания. Об этом сообщает «Tagesspiegel».

«По данным института Роберта Коха, инфицирование в гастрономических заведениях составляет менее 3%. Но несмотря на это, правительство объявило общенациональный запрет для работы ресторанов», — заявили владельцы Ständige Vertretung.

В «черный список» бара попали канцлер Германии Меркель, министр финансов Германии Олаф Шольц, премьер-министр Баварии Маркус Зьодер, мэр Берлина Михаэль Мюллер и сенатор по вопросам здравоохранения в Берлине Дилек Калайчи.

Владельцы бара считают, что политики не смогли подготовить страну ко второй волне коронавируса. При этом, по их словам, заведение приняло меры предосторожности для защиты своих посетителей. Владельцы бара призывают коллег в сфере общественного питания также запретить вход для политиков.

Фото: pixabay.com

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