Видео для детей установило рекорд на YouTube, набрав 7,04 миллиарда просмотров

Видео с детской песней Baby Shark («Акуленок») установило абсолютный рекорд на YouTube, набрав 7,04 миллиарда просмотров. Как сообщает издание The Guardian, предыдущий рекордсмен, клип на песню Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки, был таким образом отодвинут на второе место. К настоящему времени его просмотрели 7,03 миллиарда раз.

Автор песни о семействе акул в точности не известен. Глобальную популярность она обрела четыре года назад, когда ее опубликовала на YouTube южнокорейская образовательная компания Pinkfong. Сначала видео стало вирусным в Азии, а затем распространилось по США и Европе.

Фото YouTube

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