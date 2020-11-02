Поезд метро едва не рухнул с высоты 10 метров, но его спас «Хвост кита»

В пригороде Роттердама в Нидерландах в ночь на 2 ноября произошла авария: поезд метро не смог остановиться и, пробив ограждение, чуть не рухнул с высоты десяти метров. Как сообщает издание Dutch News, от падения состав спасла скульптура «Хвосты китов». Вылетевший за пределы платформы конечной станции вагон завис на одном из «хвостов».

Машинист смог выбраться самостоятельно. Больше в поезде никого не было.

Состав на «Хвосте кита» временно стал местной достопримечательностью — пока власти решают, как его безопасно снять. Многие считает, что в таком виде произведение искусства стало еще интереснее.

«Хвосты Китов» — скульптура из полиэстера работы Мартена Стрейса. Ее установили в водном канале в торце станции в 2002 году.

Afgelopen nacht vond er bij metrostation De Akkers in Spijkenisse een bizar ongeval plaats met een metrostel. Bekijk hieronder de beelden en het interview met de woordvoerder van de veiligheidsregio.



Het artikel staat online: https://t.co/kW5ZiiEEy1 pic.twitter.com/qOUFwocG2M — Joey Bremer (@010fotograaf) November 2, 2020



Фото — 010Fotograaf/Twitter



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