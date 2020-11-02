Фэнтези-писательницу нашли мертвой в Москве

В понедельник, 2 ноября, в Москве нашли мертвой фэнтези-писательницу Киру Измайлову, автора произведений «Странники» и «С феями шутки плохи». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Кире Измайловой было 37 лет. В последний раз она выходила на связь 26 октября, когда разговаривала по телефону со своей сестрой. Родственница заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Правоохранители приехали в квартиру писательницы на улицу Мневники, дверь была не заперта. Тело женщины обнаружили на кухне По предварительным данным, Измайлова умерла три дня назад. Причина смерти устанавливается.

Известно, что Кира Измайлова работала в крупной IT-корпорации, занималась научной работой, а писательство было ее хобби.

Фото: официальная группа Киры Измайловой

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