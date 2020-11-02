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Семья выяснила, что висевшее 40 лет у них в туалете зеркало принадлежало королеве Франции Марии-Антуанетте

13:06 2 ноября 2020
Зеркало

На аукционе в Бристоле будет продано старинное зеркало, принадлежавшее королеве Франции Марии-Антуанетте, казненной на гильотине в 1793 году во время Французской революции.

Как сообщает издание The Sun, нынешние владельцы раритета и не подозревали, что в зеркало, в течение 40 лет висевшее на стене в их туалете, некогда смотрелась супруга короля Франции Людовика XVI. Зеркало досталось семье по наследству. На нем имеется табличка, в которой указано имя его бывшей царственной хозяйки. Однако наследники считали, что это просто шутка. Об исторической ценности старинного предмета они узнали от представителя аукционного дома Эндрю Стоу. «Завораживает мысль о том, что одна из самых известных исторических личностей смотрела в это зеркало», — говорит Стоу.

Предварительная стоимость зеркала — 10 тысяч фунтов (около 13 тысяч долларов).

Фото The Sun/SWNS

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