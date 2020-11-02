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Индийский врач купил у мошенников «лампу Аладдина» за 93 тысячи долларов – но джинна так и не дождался

12:07 2 ноября 2020
Лампа

Врач Лаик Хан из индийского штата Уттар-Прадеш стал жертвой мошенников. Как сообщает Aljazeera, мужчина пожаловался в полицию, что двое аферистов уговорили его купить волшебную «лампу Аладдина», которая якобы принесет ему богатство, здоровье и удачу. Они даже продемонстрировали ему целое шоу с появлением джинна. Один из преступников, притворявшийся оккультистом, «вызвал» из лампы духа, которого изображал его переодетый напарник.

Парочка просила за свое сокровище эквивалент 200 тысяч американских долларов. Однако сошлись на сумме в семь миллионов рупий (около 93 тысяч долларов).

Врач сообразил, что его одурачили, только после того, как долго и безуспешно пытался вызвать из своей покупки джинна самостоятельно.

Двое мошенников арестованы. Жена одного из них, которая также принимала участие в обмане, находится в бегах.

Фото UTTAR PRADESH POLICE

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