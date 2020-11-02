Трехлетнюю девочку вытащили из-под завалов спустя 65 часов после землетрясения в Турции

Спустя 65 часов после разрушительного землетрясения силой около 7 баллов из-под завалов в турецкой провинции Измир вытащили живой трехлетнюю девочку Элиф Перинчек. Как сообщает агентство Anadolu, ребенка, получившего травмы, госпитализировали. Элиф стала 106-м человеком, которого удалось спасти, разбирая развалины. Ее мать, семилетнего брата и десятилетних сестер-двойняшек вытащили раньше — спустя 23 часа после подземного толчка. Мальчику выжить не удалось. Остальные члены семьи находятся в больнице.

По последним данным, в результате землетрясения, спровоцировавшего небольшое цунами, погибли более 80 человек. Травмы получили около тысячи. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Фото Twitter Anadolu

184

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter