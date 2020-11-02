Королева Елизавета II в трауре: умерла ее кузина и близкая подруга

Королева Великобритании Елизавета II убита горем. В возрасте 79 лет умерла ее кузина и близкая подруга леди Элизабет Шэкерли. Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, женщины были очень близки и понимали друг друга с полуслова. Даже на карантине они перезванивались каждую неделю.

Как пишет издание Daily Star, леди Элизабет родилась в Виндзорском замке в 1941 году. Ее родители — виконт Томас Энсон и Анна Боуз-Лайон, племянница матери королевы Елизаветы II — Елизаветы Боуз-Лайон. Позже Анна развелась и вышла замуж за датского принца, получив титул принцессы.

Леди Элизабет, которая вышла замуж за сэра Джеффри Шэкерли (в числе подружек невесты была дочь королевы принцесса Анна), занималась организацией частных вечеринок, учредив в 1960 году компанию Party Planners. Среди ее клиентов было множество знаменитостей, включая ее знатных родственников. Элизабет Шэкерли организовывала прием для представителей европейских королевских династий в отеле Mandarin Oriental Hyde Park Hotel накануне свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году, вечеринку в честь 80-летия королевы, празднование 70-летия экс-премьера Маргарет Тэтчер и свадьбу певица Стинга и Труди Стайлер.

Леди Элизабет развелась с мужем в 2009 году. У нее осталась 47-летняя дочь и двое внуков 14 и 11 лет.

31 марта этого года королева оказала леди Элизабет большую честь, сделав ее Дамой-командором Королевского Викторианского ордена.

Фото Daily Mail

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